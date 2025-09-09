Bankacılık Devi Dolar/TL Tahminini Yükseltti: Siyasi Risk Vurgusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık Devi HSBC, Türkiye’ye ilişkin yeni raporunda yıl sonu dolar/TL tahminini 42’den 44’e yükseltti. Revizyonun gerekçesi olarak düşük reel faizler ve reel kurda değerlenme olmaması gösterildi. Bankanın 8 Eylül tarihli raporunda, Merkez Bankası’nın (MB) döviz kuru politikasının TL’yi sabit tutmaya devam ettiği ancak reel değerlenmeye yönelik örtülü hedefin geçen yıla göre daha gevşek olduğu ifade edildi.

SİYASİ RİSK MESAJI

HSBC Stratejisti Murat Toprak, “Getirinin sıkışması ve TL mevduatlarına ödenen faiz oranlarındaki düşüş, uzun süre yüksek nominal ve reel faiz oranlarından sonra bazı riskler taşıyor” değerlendirmesini yaptı. Raporda, siyasi gelişmelerin Türk lirası için risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı. Ancak makro-finansal dinamiklerin yıl sonuna kadar TL’nin görece yavaş bir nominal değer kaybı yaşamasını destekleyeceği öngörüldü.

FAİZ TAHMİNİ

HSBC ayrıca, enflasyonun sürdürülebilir bir düşüş patikasına girdiğini ve finansal istikrar risklerinin azaldığını belirtti. Banka, reel faizin 2025 sonunda yüzde 5, 2026’da ise yüzde 3-4 civarında kalmasını bekliyor.