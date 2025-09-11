TIME’ın 'En İyi Şirketler' Listesinde 6 Türk Devi! İşte O Sıralama

TIME’ın 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesine Türkiye’den 6 şirket girdi. Sabancı ve Koç’un da aralarında olduğu şirketler, dünyanın en güçlü markalarıyla aynı sıralamada yer aldı.

TIME dergisi, Statista iş birliğiyle 50 ülkeden 200 bini aşkın kişiyle yaptığı kapsamlı araştırma sonucunda, 2025 yılı için 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesini açıkladı. Araştırmada şirketler finansal performans, çalışan memnuniyeti ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi. Dünyanın önde gelen devleri arasında Türkiye’den 6 şirket listeye girmeyi başardı.,

Sabancı Holding – 131. sıra

Koç Holding – 161. sıra

Turkcell – 219. sıra

Turkish Airlines (THY) – 314. sıra

Türk Telekom – 441. sıra

Zorlu Holding – 501. sıra

ZİRVE NVİDİA'NIN

Bu yaz piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk halka açık şirket olan Nvidia, zirvede yer aldı. Bu liste, şirketlerin çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve sürdürülebilirlik şeffaflığı gibi kriterlere göre oluşturuldu. Nvidia, artan yapay zeka talebi ve güçlü oyun bölümü performansıyla yükselişini sürdürdü. Listenin ikinci sırasında ise Microsoft bulunuyor. Microsoft, 2024 yılı boyunca yapay zeka ve bulut bilişim odaklı gelir artışları sayesinde Nvidia'nın hemen arkasında yer aldı.

APPLE LİSTEDE YER ALAMADI

Öte yandan, 2024 yılında listede zirvede olan Apple, 2022-2024 arasında gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle bu yıl listede yer almadı. Wall Street analistleri, Apple’ın yapay zeka alanında rakiplerine kıyasla geride kalmasının bu duruma etkili olduğunu düşünüyor.

TOP 20

Listenin ilk 20'sinde yer alan şirketler şöyle:

1- Nvidia Corp – Amerika Birleşik Devletleri
2- Microsoft – Amerika Birleşik Devletleri
3- JPMorgan Chase – Amerika Birleşik Devletleri
4- Alphabet – Amerika Birleşik Devletleri
5- Amazon – Amerika Birleşik Devletleri
6- Meta – Amerika Birleşik Devletleri
7- Volkswagen Group – Almanya
8- BBVA – İspanya
9- Airbus – Hollanda
10- Cigna Corporation – Amerika Birleşik Devletleri
11- DBS Bank – Singapur
12- Allianz – Almanya
13- Ford – Amerika Birleşik Devletleri
14- Nike – Amerika Birleşik Devletleri
15- Novo Nordisk – Danimarka
16- Booking Holdings – Amerika Birleşik Devletleri
17- Mastercard – Amerika Birleşik Devletleri
18- Deutsche Telekom – Almanya
19- Schneider Electric – Fransa
20- General Motors – Amerika Birleşik Devletleri

