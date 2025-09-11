Volkswagen’de Büyük Skandal: Müşterilere Araç Başına 121 Bin Lira Tazminat Ödeyecek

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2015 yılında ortaya çıkan dizel emisyon skandalı nedeniyle Hollanda’da yaklaşık 100 bin araç sahibine tazminat ödeyecek. Başvuru süreci resmen başlarken, ödemelerin araç başına 300 ile 2 bin 500 euro (yaklaşık 121 bin TL) arasında değişeceği bildirildi.

Volkswagen, Hollanda’daki üç farklı vakıf ile anlaşmaya vardı. Car Claim, Diesel Emissions Justice ve Volkswagen Group Diesel Efficiency vakıflarının ortak açıklamasına göre, yalnızca Volkswagen değil; aynı dönemde piyasaya sürülen Audi, Seat ve Škoda marka dizel araç sahipleri de tazminat hakkından yararlanabilecek. Ödemeler, 2008–2015 yılları arasında üretilen EA189 motorlu araçları kapsıyor.

EMİSYON HİLESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

2015 yılında patlayan skandalda, Volkswagen’in bazı dizel araçlarında emisyon testlerini manipüle eden özel yazılımlar kullandığı ortaya çıkmıştı. Bu yazılım, laboratuvar testlerinde araçların azot dioksit (NO₂) salınımını düşük göstererek çevreye daha az zarar verdikleri izlenimini yaratıyordu.

TÜKETİCİ YANILTILDI, DEĞERLER DÜŞTÜ

Hollanda mahkemeleri, kullanılan yazılımın tüketicileri yanılttığına hükmetti. Skandalın ardından söz konusu araçların ikinci el değerleri hızla düşerken, yapılan yazılım güncellemeleri araçların çevre standartlarına uyumunu sağladı ancak yakıt tüketimini artırdı.

