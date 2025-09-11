Borsa İstanbul’da Yükseliş Sinyali Veren Hisseler Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beş günlük ortalamanın yukarı yönlü kırılması, MACD ve RSI göstergelerinden gelen alım sinyalleri, piyasanın farklı sektörlerinde yükseliş beklentisini güçlendirdi. Enerji, çimento, tekstil ve teknoloji hisselerinde görülen bu hareketlilik, borsada yalnızca belli alanların değil, genel olarak geniş bir tabanın öne çıktığını ortaya koydu.

Uzmanlara göre, kısa vadeli teknik sinyaller yatırımcı güvenini desteklese de aynı zamanda kâr satışlarını tetikleyebilecek seviyelere de işaret ediyor. İşlem hacmindeki artış ise fiyat hareketlerinin kalıcılığı açısından kritik önem taşıyor.

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Teknik analiz göstergelerine göre öne çıkan bazı şirketler şöyle sıralandı:

Adese GMYO (ADESE): Son bir ayın zirvesine ulaştı, güçlü trendde.

Akçansa (AKCNS): MACD al sinyali verdi, 5 günlük ortalamayı geçti.

Aksigorta (AKGRT): RSI al sinyali verdi.

Alarko Holding (ALARK): Dip seviyeden dönüş sinyaliyle yükselişte.

BigChefs (BIGCH): Son bir ayın zirvesinde, güçlü trendle ilerliyor.

Enerya Enerji (ENERY): Hem hacim hem de teknik göstergelerle öne çıkıyor.

İş Bankası C (ISCTR): RSI al sinyaliyle güçlü trendini sürdürüyor.

Martı GMYO (MRGYO): Beş gündür işlem hacmini artırıyor.

Türk Prysmian Kablo (PRKAB): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

Sinpaş GMYO (SNGYO): Yükseliş trendini koruyor.

Yapı Kredi (YKBNK): RSI’dan gelen al sinyaliyle yatırımcı ilgisi artıyor.

Bunların yanı sıra enerji, gıda, gayrimenkul, tekstil ve teknoloji sektörlerinden birçok şirket, güçlü teknik göstergeleriyle listede yer aldı.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Analistler, bu tür teknik sinyallerin kısa vadeli fırsatlar sunduğunu ancak yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle zirve seviyelerine çıkan hisselerde kâr satışlarının hızlanabileceği uyarısı yapılıyor. İşte yükselişiyle dikkat çeken 66 hisse:

İŞTE 66 HİSSE

#ADESE (Adese GMYO): Son 1 aylık zirvesinde, güçlü yükseliş trendinde.

#AKCNS (Akçansa): MACD Al verdi, 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#AKGRT (Aksigorta): RSI Al sinyali verdi.

#ALARK (Alarko Holding): Son 1 aylık dibinde, RSI Al sinyali verdi.

#ASGYO (Asce GMYO): MACD Al verdi, 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#AVOD (A.V.O.D Gıda): MACD Al verdi.

#BESLR (Besler Gıda): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti, güçlü yükseliş trendinde.

#BIGCH (Bigchefs): Son 1 aylık zirvede, MACD Al sinyali verdi, güçlü trendinde.

#BINHO (1000 Yatırımlar Holding): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#BJKAS (Beşiktaş Futbol): MACD Al sinyali verdi.

#BMSTL (BMS Birleşik Metal): İşlem hacmi 4 gündür artıyor.

#CUSAN (Çuhadaroğlu Metal): Güçlü yükseliş trendinde.

#DERIM (Derimod): Güçlü yükseliş trendinde.

#DESA (Desa Deri): Güçlü yükseliş trendinde.

#DOFER (Dofer Yapı Malzemeleri): Güçlü yükseliş trendinde.

#EBEBK (Ebebek): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#EDATA (E-Data Teknoloji): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#EGEGY (Egeyapı GMYO): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#EMKEL (Emek Elektrik): Son 1 aylık zirvede, güçlü trendinde.

#ENERY (Enerya Enerji): Son 1 aylık zirvede, MACD Al verdi, güçlü trendinde.

#ENSRI (Ensari Sınai): İşlem hacmi 3 gündür artıyor.

#FONET (Fonet Teknoloji): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti, güçlü trendinde.

#FORMT (Formet Metal): MACD Al sinyali verdi.

#FZLGY (Fuzul GMYO): Güçlü yükseliş trendinde.

#GLRMK (Gülermak): MACD Al sinyali verdi.

#GLYHO (Global Yatırım): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#GZNMI (Gezinomi): MACD Al sinyali verdi.

#HDFGS (Hedef Girişim): MACD Al verdi, güçlü trendinde.

#HUBVC (HUB Girişim): MACD Al verdi.

#HURGZ (Hürriyet Gzt.): MACD Al sinyali verdi.

#IHLGM (İhlas Gayrimenkul): MACD Al sinyali verdi.

#IMASM (İmaş Makina): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#INGRM (Ingram Bilişim): İşlem hacmi 3 gündür artıyor.

#ISCTR (İş Bankası C): RSI Al sinyali verdi, güçlü trendinde.

#IZENR (İzdemir Enerji): MACD Al sinyali verdi.

#KOPOL (Koza Polyester): MACD Al sinyali verdi.

#KUYAS (Kuyas Yatırım): MACD Al sinyali verdi.

#KZBGY (Kızılbük GYO): MACD Al sinyali verdi.

#MAGEN (Margün Enerji): Güçlü yükseliş trendinde.

#MRGYO (Martı GMYO): MACD Al sinyali verdi, işlem hacmi 5 gündür artıyor.

#MRSHL (Marshall): Güçlü yükseliş trendinde.

#MSGYO (Mistral GMYO): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti, güçlü trendinde.

#OTTO (Otto Holding): Güçlü yükseliş trendinde.

#OYAKC (Oyak Çimento): RSI Al sinyali verdi.

#OZYSR (Özyaşar Tel): MACD Al verdi, 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#PASEU (Pasifik Eurasia): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti, güçlü trendinde.

#PCILT (PC İletişim): Güçlü yükseliş trendinde.

#PENTA (Penta Teknoloji): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti, güçlü trendinde.

#PKENT (Petrokent Turizm): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti, güçlü trendinde.

#POLHO (Polisan Holding): MACD Al sinyali verdi.

#PRKAB (Türk Prysmian Kablo): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti, güçlü trendinde.

#PSGYO (Pasifik GMYO): MACD Al sinyali verdi, güçlü trendinde.

#RODRG (Rodrigo Tekstil): Son 1 aylık zirvede, 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#SEYKM (Seyitler Kimya): Son 1 aylık zirvede, güçlü trendinde.

#SKTAS (Söktaş): MACD Al sinyali verdi, güçlü trendinde.

#SNGYO (Sinpaş GMYO): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#SNICA (Sanica Isı): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti, güçlü trendinde.

#SRVGY (Servet GMYO): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#TEHOL (Tera Yatırım Tek. Hol.): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#TRILC (Türk İlaç Serum): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti, güçlü trendinde.

#TUREX (Tureks Turizm): MACD Al sinyali verdi.

#VAKFN (Vakıf Fin. Kir.): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti, güçlü trendinde.

#VANGD (Vanet Gıda): Güçlü yükseliş trendinde.

#YIGIT (Yiğit Akü): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

#YKBNK (Yapı Kredi): RSI Al sinyali verdi.

#ZRGYO (Ziraat GMYO): 5 günlük ortalamayı yukarı kesti.

Dipçe: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım önerisi kapsamında değildir.

Kaynak: Haber Merkezi