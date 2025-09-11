Kadınların Gözdesi SUV Otomobiller Belli Oldu: Liste Şampiyonlar Ligi

Türkiye’de otomobil piyasası artık sadece ulaşım ihtiyacını karşılamıyor; aynı zamanda güvenli bir yatırım aracı olarak da görülüyor. Alım satımda değer kaybetmeyen ve şehir içinde kullanım kolaylığı sağlayan araçlar, özellikle kadın sürücüler arasında yoğun ilgi görüyor.

Son dönemde kompakt SUV modeller, park kolaylığı, düşük yakıt tüketimi ve manevra kabiliyeti sayesinde öne çıkıyor. Kapalı garajlarda korunmuş, az kilometre yapmış ve kazasız araçlar alıcıların ilk tercihi olurken, şehir içinde park sorunu yaşatmayan SUV’lar kadın sürücülerin gözdesi haline geldi.

Kadınların Gözdesi SUV Otomobiller Belli Oldu: Liste Şampiyonlar Ligi - Resim : 1

İŞTE KADINLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ 5 SUV MODELİ

Türkiye’de kadın sürücülerin en çok yöneldiği SUV modeller şu şekilde sıralanıyor:

Renault Captur (2014 – EDC)

Kia Sportage (2016 – DCT)

Hyundai Tucson (2015 – DCT)

Toyota C-HR (2016 – CVT)

Nissan Qashqai (2014 – CVT)

Kadınların Gözdesi SUV Otomobiller Belli Oldu: Liste Şampiyonlar Ligi - Resim : 2

Kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanımda rahatlık sağlayan bu modeller, aynı zamanda ikinci elde kolay satılabilir olmalarıyla da dikkat çekiyor.

