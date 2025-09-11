Kadınların Gözdesi SUV Otomobiller Belli Oldu: Liste Şampiyonlar Ligi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde kompakt SUV modeller, park kolaylığı, düşük yakıt tüketimi ve manevra kabiliyeti sayesinde öne çıkıyor. Kapalı garajlarda korunmuş, az kilometre yapmış ve kazasız araçlar alıcıların ilk tercihi olurken, şehir içinde park sorunu yaşatmayan SUV’lar kadın sürücülerin gözdesi haline geldi.

İŞTE KADINLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ 5 SUV MODELİ

Türkiye’de kadın sürücülerin en çok yöneldiği SUV modeller şu şekilde sıralanıyor:

Renault Captur (2014 – EDC)

Kia Sportage (2016 – DCT)

Hyundai Tucson (2015 – DCT)

Toyota C-HR (2016 – CVT)

Nissan Qashqai (2014 – CVT)

Kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanımda rahatlık sağlayan bu modeller, aynı zamanda ikinci elde kolay satılabilir olmalarıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi