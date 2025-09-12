İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam!

İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapıldı. Kararın ardından elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya çıktı. Taksilerde en kısa mesafe ücreti de 175 liraya çıktı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklif oy çokluğu ile geçti.

Bu kapsamda, elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması talep edildi.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücretinin 100,45 liradan 130,22 liraya çıkarılması teklif edildi.

TAKSİ ÜCRETİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseltilmesi istendi.

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin 16 liradan 21 liraya çıkarılması da talep edildi.

Okul servis ücretlerinde, 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1757 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken yeni tarifenin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam SinyaliMilyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam SinyaliGözden Kaçmasın

Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda…Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda…Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Zam Toplu Taşıma İstanbul
Son Güncelleme:
Türkiye’de Banka Şubeleri Azalıyor, ATM Sayısı Artıyor: İşte Güncel Rakamlar Türkiye’de Banka Şubeleri Azalıyor, ATM Sayısı Artıyor: İşte Güncel Rakamlar
Dikkat! Telefonunuzda Bu Uygulama Varsa Hemen Silin: Hesaplarınızı Boşaltabilir Dikkat! Telefonunuzda Bu Uygulama Varsa Hemen Silin: Hesaplarınızı Boşaltabilir
Türkiye’nin O Sahilinde Yere Çöp Atmak Artık Yürek İster! Zabıta Harekete Geçti, Anında Para Cezası Kesilecek Türkiye’nin O Sahilinde Yere Çöp Atana Dev Ceza
12 Eylül’ün Şanslı Burcu Belli Oldu 12 Eylül’ün Şanslı Burcu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler