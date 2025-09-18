Kredi Kartı Faiz Oranları Düştü: İşte Yeni Aylık Faiz ve Gecikme Faizi Oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri hesaplama marjlarını düşürdü. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Güncelleme:

Merkez Bankası (MB) kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri hesaplama marjlarında indirime gitti. Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü.

Böylece faizler yüzde 4.75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi. Gecikme faiziyse yüzde yüzde 5.05'ten yüzde 4.80'e düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
