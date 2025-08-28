Kredi Kartı Limitlerinde Yeni Dönem: Bankalara Talimat Gitti! Hepsine Tek Tek Ceza Kesilecek
BDDK, kredi kartı limitlerinde usulsüz artış yapan bankaları yakın takibe aldı. Müşterilerin gelirlerini gerçeğinden fazla göstererek limit yükselten kurumlara ağır idari ve para cezaları uygulanacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitleriyle ilgili dikkat çeken bir adım attı. Kurum, bazı bankaların müşterilerinin aylık gelirlerini gerçeğe aykırı şekilde yüksek göstererek limit artırımı yaptığını tespit etti. Bankalara gönderilen uyarıda, bu tür işlemler nedeniyle idari ve para cezası uygulanacağı bildirildi.
MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALAR ORTAYA ÇIKTI
Son dönemde ekonomi yönetiminin sıkı para politikaları çerçevesinde kredi kartı harcamalarına yönelik kısıtlamalar artırılırken, bazı bankaların bu denetimleri aşmak için mevzuata aykırı yollara başvurduğu belirlendi. Yasal düzenlemelere göre kredi kartı limitleri, müşterilerin aylık gelirlerinin en fazla 4 katına kadar çıkabiliyor. Ancak yapılan incelemelerde, bazı bankaların bu sınırı aşmak için müşterilerin gelir bilgilerini sisteme yanlış aktardığı ortaya çıktı.
MÜŞTERİLERDEN ŞİKAYET YAĞDI
Pek çok müşteri, farklı bankaların mobil uygulamalarına giriş yaptığında kendi gelir bilgilerinin kendilerine sorulmadan yükseltildiğini fark etti. Bu sayede kart limitlerinin habersiz şekilde artırıldığını gören kullanıcılar, durumu BDDK’ya ihbar etti.
"CEZA UYGULANACAK"
İhbarların ardından harekete geçen BDDK, bankalara gönderdiği resmi yazıda usulsüz gelir artırımı ve buna bağlı yapılan limit yükseltmelerine izin verilmeyeceğini vurguladı. Kurum, bu uygulamaları sürdüren bankalara hem idari yaptırım hem de ağır para cezaları uygulanacağını duyurdu.
Kaynak: Sözcü