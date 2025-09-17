Dünya Ticaret Örgütü'nden Çarpıcı Yapay Zeka Raporu

Dünya Ticaret Örgütü'nün raporuna göre yapay zeka, küresel ticareti 2040’a kadar yüzde 37 büyütebilir. Ancak aynı rapor, gelir uçurumunun daha da artabileceğine dikkat çekti.

Dünya Ticaret Örgütü'nden Çarpıcı Yapay Zeka Raporu
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapay zekanın küresel mal ve hizmet ticaretini canlandıracağını tahmin ediyor. Cenevre'de bugün açıklanan yıllık raporda, yoksul ülkelerin de bu teknolojiyi kullanması halinde, yapay zeka sayesinde küresel ticarette 2040 yılına kadar yüzde 37 büyüme kaydedilebileceği belirtildi. Raporda, yapay zeka teknolojisi ile şimdiden verimliliğin artığı kaydedildi. Buna göre, yapay zeka ile tedarik zincirlerinde şeffaflık sağlanıyor, gümrük prosedürleri otomatikleşiyor ve karmaşık kuralları uygulamak şirketler için kolaylaşıyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ BEKLENTİSİ DİJİTAL HİZMETLERDE

DTÖ, en yüksek artışın ise dijital hizmetlerde olmasını bekliyor. DTÖ'nün hesaplamalarına göre, bu alanda yüzde 42'ye kadar ek büyüme olacağı tahmin ediliyor. Yapay zekanın işlenmiş ürün ticaretindeki katkısının yüzde 24, ham maddelerin ithalat ve ihracatında ise bu katkının yüzde 10 civarında olacağı düşünülüyor. Raporda, aynı zamanda yapay zeka üretimi için gereken ham madde ve iletken gibi malların ithalat ve ihracatının da küresel ticarette önemli bir rol oynayacağı belirtildi. 2023 yılında, bu alandaki ticaretin değeri 2,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

EŞİTLİK DERİNLEŞEBİLİR ENDİŞESİ

Raporda, DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala yapay zekanın olumlu yanlarının yanı sıra yoksul ile zengin arasında derinleşen uçuruma da dikkati çekti. Okonjo-Iweala siyasi önlemler alınmaz ve uluslararası alanda iş birliği sağlanamazsa, yapay zekanın eşitsizliği azaltmak yerine derinleştirebileceği uyarısında bulundu. DTÖ, dijital altyapı ve teknoloji ile nitelikli personelin hâlâ gelir düzeyi yüksek birkaç ülkede yoğunlaştığına işaret etti.

