Ne KDV, Ne Gelir Vergisi... İşte Düşük Vergi Oranıyla İş Kurulabilecek En Kolay Ülkeler
Dünya genelinde bazı ülkeler, vergi yükünün azlığıyla girişimciler için cazip hale geliyor. Kimilerinde KDV yok, kimilerinde ise gelir vergisi uygulanmıyor. İşte düşük vergi oranıyla iş kurmanın en kolay olduğu 17 ülke…
Yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri yüksek vergi oranları oluyor. Yüksek maliyetler, iş kurma sürecini hem zorlaştırıyor hem de yatırımcıların önünü kesebiliyor. Ancak dünya üzerinde öyle ülkeler var ki, şirket kurarken girişimcileri vergi yüküyle zorlamıyor. Kimi ülkelerde katma değer vergisi alınmazken, kimilerinde gelir vergisi dahi uygulanmıyor. Bu da iş kurmak isteyenler için ciddi avantaj sağlıyor. İşte düşük vergi oranıyla iş kurmanın en kolay olduğu 17 ülke…
1. Birleşik Arap Emirlikleri
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: Evet (%9, %15)
KDV: Evet (%5)
2. Bahreyn:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: Evet (Petrol şirketleri için - %46)
KDV: Evet (%10)
3. Katar:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: Evet (%10)
KDV: Hayır (gelecekte bekleniyor)
4. Kuveyt:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: Evet (Yabancı %15)
KDV: HAYIR
5. Umman:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: Evet (%15)
KDV: Evet (%5)
6. Bahamalar:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: HAYIR
KDV: Evet (%12)
7. Cayman Adaları:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: HAYIR
KDV: HAYIR
8. Saint Kitts ve Nevis:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: Evet (değişebilir)
KDV: HAYIR
9. Antigua ve Barbuda:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: HAYIR
KDV: HAYIR
10. Dominika:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: HAYIR
KDV: Evet (%15)
11. Turks ve Caicos Adaları:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: HAYIR
KDV: HAYIR
12. Britanya Virjin Adaları:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: HAYIR
KDV: HAYIR
13. Monako:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: Evet (Gelir Monako dışından geliyorsa)
KDV: Evet (%20)
14. Brunei:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: Evet (%18,5)
KDV: HAYIR
15. Maldivler:
Gelir Vergisi: HAYIR,
Kurumlar Vergisi: Evet (%15)
KDV: Evet (%6)
16. Vanuatu:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: HAYIR
KDV: Evet (%12,5)
17. Somali:
Gelir Vergisi: HAYIR
Kurumlar Vergisi: HAYIR
KDV: HAYIR
Kaynak: Haber Merkezi