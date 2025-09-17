Ne KDV, Ne Gelir Vergisi... İşte Düşük Vergi Oranıyla İş Kurulabilecek En Kolay Ülkeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri yüksek vergi oranları oluyor. Yüksek maliyetler, iş kurma sürecini hem zorlaştırıyor hem de yatırımcıların önünü kesebiliyor. Ancak dünya üzerinde öyle ülkeler var ki, şirket kurarken girişimcileri vergi yüküyle zorlamıyor. Kimi ülkelerde katma değer vergisi alınmazken, kimilerinde gelir vergisi dahi uygulanmıyor. Bu da iş kurmak isteyenler için ciddi avantaj sağlıyor. İşte düşük vergi oranıyla iş kurmanın en kolay olduğu 17 ülke…

1. Birleşik Arap Emirlikleri

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: Evet (%9, %15)

KDV: Evet (%5)

2. Bahreyn:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: Evet (Petrol şirketleri için - %46)

KDV: Evet (%10)

3. Katar:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: Evet (%10)

KDV: Hayır (gelecekte bekleniyor)

4. Kuveyt:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: Evet (Yabancı %15)

KDV: HAYIR

5. Umman:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: Evet (%15)

KDV: Evet (%5)

6. Bahamalar:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: HAYIR

KDV: Evet (%12)

7. Cayman Adaları:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: HAYIR

KDV: HAYIR

8. Saint Kitts ve Nevis:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: Evet (değişebilir)

KDV: HAYIR

9. Antigua ve Barbuda:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: HAYIR

KDV: HAYIR

10. Dominika:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: HAYIR

KDV: Evet (%15)

11. Turks ve Caicos Adaları:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: HAYIR

KDV: HAYIR

12. Britanya Virjin Adaları:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: HAYIR

KDV: HAYIR

13. Monako:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: Evet (Gelir Monako dışından geliyorsa)

KDV: Evet (%20)

14. Brunei:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: Evet (%18,5)

KDV: HAYIR

15. Maldivler:

Gelir Vergisi: HAYIR,

Kurumlar Vergisi: Evet (%15)

KDV: Evet (%6)

16. Vanuatu:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: HAYIR

KDV: Evet (%12,5)

17. Somali:

Gelir Vergisi: HAYIR

Kurumlar Vergisi: HAYIR

KDV: HAYIR

Kaynak: Haber Merkezi