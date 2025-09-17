Sürekli Halsiz ve Yorgun Hissedenler Dikkat! Sebebi Sandığınız Gibi Değil

Dinlenmenize rağmen geçmeyen yorgunluk ve halsizlik mineral eksikliğinden kaynaklanabilir. Uzmanlar özellikle magnezyum eksikliğine dikkat çekiyor.

Dinlenmeye rağmen geçmeyen halsizlik ve bitkinlik, günümüzde en sık şikayet edilen sorunların başında geliyor. Uzmanlara göre bu durum, yalnızca yoğun tempodan değil, aynı zamanda vücuttaki mineral eksikliklerinden de kaynaklanabiliyor.

KRONİK YORGUNLUĞUN ALTINDA MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ OLABİLİR

Günlük yaşamda sıkça görülen enerjisizlik, halsizlik ve odaklanma sorunlarının temelinde magnezyum eksikliği yatabiliyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu bu önemli mineralin yetersiz alınması, uyku düzensizliği, kas krampları ve kronik yorgunluk gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor.

KALP VE BAĞIŞIKLIK İÇİN TEHLİKE

Enerji üretiminde kritik rol oynayan magnezyum, kas ve sinir sisteminin de sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Uzmanlar, uzun süreli yorgunluk yaşayanların mutlaka magnezyum seviyelerini kontrol ettirmeleri gerektiğini belirtiyor. Eksikliğin devam etmesi halinde kalp sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde de ciddi riskler oluşabileceği ifade ediliyor.

DOĞAL YOLLARLA KARŞILANABİLİR

Magnezyum ihtiyacını karşılamak için beslenmede bazı gıdalara yer vermek büyük önem taşıyor. Ispanak, badem, fındık, ay çekirdeği, muz, tam tahıllar ve kuru baklagiller bu mineral bakımından öne çıkan besinler arasında. Uzmanlar, dengeli bir beslenme planıyla eksikliğin önlenebileceğini, gerek duyulursa doktor kontrolünde takviye kullanılabileceğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

