Araç Sahibi Herkesi İlgilendiriyor! ‘Ucuz’ Diye Seçenin Başını Ağrıtacak: Trafik Sigortası Poliçelerinde ‘Finansal Pert’ Sorunu

Resmi olmayan verilere göre, trafikteki her 10 araçtan biri ağır hasar sonrası pert olmuş, ancak onarım görerek tekrar trafiğe dönmüş durumda. Bu araçların nasıl tamir edildiği ise büyük bir bilinmezlik.

TRT Haber’de yer alan habere göre, günümüz şartlarında en basit kazaların bile maliyeti 100 bin TL’yi bulabiliyor. Trafikte değeri milyonlarca TL olan araçlar düşünüldüğünde bu maliyetler çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Ancak birçok sigorta poliçesi bu yüksek bedelleri karşılamıyor. Bu da masrafların sürücülerin üzerine kalmasına yol açıyor.

HASARI BÜYÜK OLMASA BİLE ARAÇLARI PERTE ÇIKARIYORLAR

Ancak son dönemde trafik kazalarında dikkat çeken konuların başında kazaya karışan araçların hızlıca perte çıkarılması var. Sigorta şirketlerinin bazı durumlarda hasarı büyük olmayan araçları bile perte ayırdığı iddia edildi. Bu da kazaya karışan ve kusurlu olan sürücüler için ciddi mali zararlar meydana getiriyor.

BU DA ‘FİNANSAL PERT’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sürüş Güvenliği Uzmanı Turgut Yüksekdağ ‘pert’ kavramının artık ‘kullanılamaz hale gelmiş araç’ anlamına gelmediğini, sigorta şirketleri açısından ‘finansal pert’ denilen bir kavramı ortaya çıkardığını belirtti.

İHALE İLE SATILIYOR

Uzman isim şirketlerin yüksek olan tamir ve bakım maliyetlerinden kaçmak için böyle bir yol seçtiğini ifade ederek, perte ayrılan bu araçları ihale yoluyla sattığını ve buradan zararı en aza indirdiğini vurguladı.

DÜŞÜK MALİYETLİ SİGORTA POLİÇELERİ YETERSİZ KALIYOR

Yüksekdağ, Türkiye’de milyonlarca aracın trafiğe sigortasız bir şekilde çıktığını anımsattı. Sigorta yaptıranların ise en düşük maliyetli seçeneklere yöneldiğini dile getirdi. Ancak düşük maliyetli sigortaların kazaya karışan tarafın zararını karşılamada yetersiz kaldığını vurguladı. Bunun bir hata olduğunun altını çizen uzman isim, “Sürücüler, başlarına bir şey gelmediği sürece bunun farkına varmıyor. Ancak milyonlarca TL'lik bir araçla kazaya karıştıktan sonra iş işten geçmiş oluyor” dedi ve İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) sigortasının önemine atıfta bulunarak, sigorta poliçelerinde mutlaka yüksek limitli bir İMM bulunması gerektiğini belirtti.

‘PERT ARAÇLAR TRAFİĞE ÇIKMASIN’ ÖNERİSİ

Yüksekdağ, “Sigorta fiyatları her geçen gün artsa da araç fiyatları da artıyor. Bu nedenle üzerimizdeki riski en aza indirmek en mantıklı hareket” yorumunu yaptı. Eğer pert araçların yeniden trafiğe dönmesinin önüne geçilecek yasal düzenlemeler yapılırsa bu sorunların büyük bir kısmının çözüleceğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber