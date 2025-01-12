Hakan Fidan'dan Kritik Ziyaret, Gündem Suriye

Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Suriye merkezli toplantılara katılacak. Toplantıda Türkiye’nin yanı sıra Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık, Almanya, ABD, İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin temsilcileri de bulunacak.

Bu toplantılarda Suriye’deki yeni hükümetle yapılacak iş birlikleri ile ülkede yer alan terör örgütlerine yönelik atılacak adımlar tartışılacak.

BAKAN FİDAN ÇOK SAYIDA İKİLİ TEMASTA BULUNACAK

Toplantıya katılması planlanan bölgesel ve uluslararası kuruluşlar arasında Arap Ligi, Körfez İşbirliği Konseyi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği de yer alıyor.

Bakan Fidan, toplantıda, Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile ikili temaslarda bulunacak.

Kaynak: ANKA