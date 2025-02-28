İkiye Bölünen Araçtan Mucize Kurtuluş

Adana’da bir otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı ve çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. Ölümden dönen sürücü Selim K. yaralandı.

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İkiye Bölünen Araçtan Mucize Kurtuluş

Adana'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kaza, saat 22.30 sıralarında Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda yaşandı. Selim K. yönetimindeki 01 ACP 425 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan araçtan yaralı olarak çıkarılan Selim K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İkiye Bölünen Araçtan Mucize Kurtuluş - Resim : 1

Kazayı gören vatandaşlar, ikiye bölünen otomobili şaşkınlıkla incelerken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası kaza Hastane
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