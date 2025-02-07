Taha Duymaz'ın Annesinden Yürek Yakan Paylaşım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 53 bin kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi enkazlardan yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybedenler arasında sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da vardı. 3 çocuğunu depremde kaybeden Taha Duymaz’ın annesinden depremin ikinci yılında yürek burkan bir paylaşım geldi.

"CİĞERİMDE SÖNMEYEN BİR ATEŞ BIRAKTINIZ"

Anne Meryem Duymaz'dan, 3 evladının fotoğrafını paylaşarak, şunalrı yazdı:

“Benim günahsız yavrularım, ciğerlerimmm. 2 yıldır nasıl yaşadığımı hiç bilmiyorum. Ciğerimde, sönmeyen, dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz yavrularım. Taham, Meleğim, Umudummm. Rabbim beni ahirette sizinle buluştursun. Rabbim tüm acılı ailelere sabır versin. Bu acının tarifi yok. Rabbim düşmanıma böyle bir acı yaşatmasın. Ben sizi Rabbime emanet ettim yavrularım. Allah sizden razı olsun. Allah mekanınızı cennet bahçesinden bir bahçe eylesin benim Gül kokulu yavrularım.”