Kütahya'da Bir Deprem Daha!
Son günlerde birçok kez sallanan Kütahya'nın Simav ilçesinde, saat 02.53'te 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 12,55 kilometre olarak kaydedildi.
Bir süredir art arda pek çok sarsıntı yaşayan Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te yine 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan sarsıntının 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 4, 2025
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-04
Saat:02:53:41 TSİ
Enlem:39.24 N
Boylam:28.94306 E
Derinlik:12.55 km
Detay:https://t.co/H0VREeIaQf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: AA
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