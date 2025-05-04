Kütahya'da Bir Deprem Daha!

Bir süredir art arda pek çok sarsıntı yaşayan Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te yine 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan sarsıntının 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak: AA