Kütahya Alarm Veriyor! Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Deprem Fırtınası Değilse Ne?

Kütahya'da bugün 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Son günlerde bölgede art arda yaşanan sarsıntılar dikkat çekerken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür yöneticileri bir kez daha uyardı. Görür, "Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor, yöneticiler daha dikkatli olmalı" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Kütahya Alarm Veriyor! Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Deprem Fırtınası Değilse Ne?

Kütahya, son günlerde artan sismik hareketliliğiyle dikkat çekiyor. En son Simav ilçesinde saat 15.51’de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, yerin 12,55 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Kütahya’da geçen haftadan bu yana benzer büyüklükte depremler yaşanıyor. Dün de yine Simav yakınlarında 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Uzmanlar, bölgedeki bu hareketliliği yakından takip ediyor.

Kütahya Alarm Veriyor! Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Deprem Fırtınası Değilse Ne? - Resim : 1

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada depremlerin Naşa Fay Zonu çevresinde yoğunlaştığını belirterek bölgenin sismik gerilim altında olduğuna dikkat çekmişti. Görür, bugün sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda da Simav-Yemişli hattında meydana gelen depremle ilgili uyarıda bulundu.

Kütahya Alarm Veriyor! Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Deprem Fırtınası Değilse Ne? - Resim : 2

"Bugünlerde burada depremler sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor, yöneticiler daha dikkatli olmalı" diyen Görür, kalıcı çözümün "deprem dirençli Simav" olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, özellikle yerel yönetimlerin ve yetkililerin bölgede yapı stokunu gözden geçirmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vermesi gerektiğini belirtiyor. Bölgedeki sismik hareketliliğin devam etmesi durumunda yeni değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

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