AFAD Duyurdu! Kütahya'da Bir Deprem Daha
Artçı depremlerin devam ettiği Kütahya'nın Simavi ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2, Kandilli Rasathanesi ise 4 olarak açıkladı.
İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçıların sayısının arttığı bir diğer ilde Kütahya olmuştu.
KÜTAHYA'DA BİR DEPREM DAHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’da Simav merkezli bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 15.51’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklanırken, derinliğinin ise 12.55 kilometre olduğu bildirildi.
Tüm depremleri görmek için tıklayınız...
https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
AFAD 4,2 KANDİLLİ 4 DEDİ
Kütahya depremine ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4 olarak belirtilirken, derinliği ise 8 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 2, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/ZjCKi4Ac3A
02.05.2025, 15:51:15 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 8.0 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi de AFAD gibi depremin merkezini Simav olarak açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi