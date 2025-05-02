AFAD Duyurdu! Kütahya'da Bir Deprem Daha

Artçı depremlerin devam ettiği Kütahya'nın Simavi ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2, Kandilli Rasathanesi ise 4 olarak açıkladı.

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AFAD Duyurdu! Kütahya'da Bir Deprem Daha

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçıların sayısının arttığı bir diğer ilde Kütahya olmuştu.

AFAD Duyurdu! Kütahya'da Bir Deprem Daha - Resim : 1

KÜTAHYA'DA BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’da Simav merkezli bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 15.51’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklanırken, derinliğinin ise 12.55 kilometre olduğu bildirildi.

Tüm depremleri görmek için tıklayınız...

https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

AFAD 4,2 KANDİLLİ 4 DEDİ

Kütahya depremine ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4 olarak belirtilirken, derinliği ise 8 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi de AFAD gibi depremin merkezini Simav olarak açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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