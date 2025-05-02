Yargıtay'dan Emsal Karar: Kendini Bekar Gibi Tanıtan Kocaya Tazminat Tokadı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada kendisini bekar gibi tanıtan bir erkeğin boşanma davasında "ağır kusurlu" sayılmasına ve eşine maddi-manevi tazminat ödemesine hükmederek dikkat çeken bir karara imza attı.

İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davası, tarafların karşılıklı iddialarıyla dikkat çekti. Davacı koca İsmail Z., eşi Yasemin T.'nin birlik görevlerini yerine getirmediğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek boşanma talebinde bulundu. Ancak yapılan yargılama sırasında, kocanın eşine sürekli fiziksel şiddet uyguladığı, sosyal medya üzerinden kendisini bekar göstererek kadınlarla iletişim kurmaya çalıştığı ve evi terk ettiği ortaya çıktı.

YARGITAY DURDURDU

Yerel mahkeme, tarafların karşılıklı kusurlu olduklarına kanaat getirerek boşanmalarına karar verdi. Ancak kadının talep ettiği maddi ve manevi tazminat reddedildi. Dosya temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay, evliliğin temelinden sarsılmasına sebep olan davranışlarda davacı kocanın daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Özellikle sosyal medya üzerinden "bekar" gibi davranarak kadınlarla iletişime geçmesinin, evlilik sadakatini ihlal ettiğine dikkat çekildi. Daire, bu sebeple kadının tazminat talebinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.

TAZMINAT ÖDENECEK

Yargıtay'ın kararına göre, koca İsmail Z. hem maddi hem de manevi tazminat ödemekle yükümlü tutulacak. Karar, dijital alanda işlenen sadakat ihlallerinin boşanma davalarında nasıl değerlendirileceğine ilişkin emsal niteliği taşıyor.

Kaynak: İHA