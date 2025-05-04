Sınırda Yapılan Kontrollerde Ortaya Çıktı: Gizli Bölmede Binlerce Euro!

Danimarka'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e girmek isteyen TIR'ın gizli bölmesinden yüz binlerce beyan edilmemiş Euro çıktı.

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Danimarka’dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün’e gitmekte olan TIR’da Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kapitan Andreevo gümrüğünde yapılan kontrollerde beyan edilmemiş olan 351 bin 620 euro, dedektör köpeğin katılımıyla yakalandı.

Sınırda Yapılan Kontrollerde Ortaya Çıktı: Gizli Bölmede Binlerce Euro! - Resim : 1

Özel eğitimli köpek Adel, x-ray arasında kamyonun şoför mahallinde beyan edilmemiş paraları tespit etti.

Denetimde, euro banknotlarındaki özel boyaları koklamak üzere eğitilen köpek Adel de yer alırken, memurlara buzdolabı çekmecesinin duvarının arkasında ve kahve makinesinin bulunduğu dolabın arkasında yerde saklı para olduğunu işaret etti. Burada bulunan toplam 351 bin 620 euronun beyan edilmediği tespit edildi.

TIR’da yakalanan paralara el konuldu. OLaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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