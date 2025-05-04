Skandal ’Sarı Torba’ Paylaşımının Ardından Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Görevden Alındı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Önder'in vefatının ardından Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından ise skandal bir paylaşım yapıldı.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından "NASA bile merak etti: Bu temizlik nasıl bu kadar hızlı? Sırrı sarı torbada" notuyla paylaşılan fotoğrafta, "'Temizliğin Sırrı sarı torba' Başçavuşunuzdan ısrarla isteyiniz" ifadeleri yer aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi'nin söz konusu paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

GÖREVDEN ALINDI

Söz konusu skandala ilişkin Zafer Partisi'nden açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu Sırrı Süreyya Önder'i hedef alan "sarı torbalı" paylaşım yapan Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın Başkanı Ege İşleyenel'in görevden alındığını bildirdi.

Şehirlioğlu X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kollarına ilişkin bilgilendirmesini ve kararını kamuoyuyla paylaşmak istedim. Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları hesabından yapılan sorumsuz paylaşım ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde, Gençlik Kolları hesabının Zafer Partisi'nden bir yıl önce istifa eden iki kişi tarafından kullanıldığı, bu sabah itibarıyla yapılan ısrarlı taleplere rağmen paylaşımları silmemekte direndiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel'in, İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit tarafından Nisan 2025'te disiplin kuruluna sevk işlemleri başlatılmış olup, bugün görülen lüzum üzerine İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine son verilmiştir."

'EDEPSİZLERİN ZAFER PARTİSİ'NDE YERİ YOKTUR'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, Şehliroğlu'nun yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

'BAŞKAN YANLIŞ YÖNLENDİRİP KANDIRILIYOR'

İşleyenel ise görevden alınmasının ardından şu paylaşımı yaptı:

"Söz konusu paylaşım kaldırıldı ve silindi. Bu paylaşım Genel başkanın nasıl yanlış yönlendirildiğini ve kandırıldığını niteler şekilde. İstanbul Gençlik Kolları hesabından paylaşılan sarı torba gönderisi üzerine görevden alındığım tarafıma tebliğ edildi."

Kaynak: Haber Merkezi