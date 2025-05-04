Adana'da Mahsur Kalan Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Adana'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Adana'da Mahsur Kalan Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçedeki Varda Köprüsü yakınında gezmeye çıkan kişi kayalıklarda mahsur kaldı.

Bu kişinin cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla kayalıklarda mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Kaynak: AA

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