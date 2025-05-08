Kayıp Olarak Aranan Adam Gölette Cansız Bulundu

İkindi namazını kılmak için 6 Mayıs 2025 tarihinde evinden camiye gitmek üzere çıkan Lütfü Nalkıran, uzun süre haber alınamayınca ailesi durumu polise bildirerek kayıp başvurusu yaptı. Kayıp kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları, iki gün sonra bir ihbar sonucu yoğunlaştı.

Polis, jandarma ve Erzurum İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Maksut Efendi Mahallesi’nde yer alan kırsal alanda yer alan sulama göletinde, Nalkıran’ın cesedine ulaştı. Yapılan incelemede, cansız bedenin kaybolan Lütfü Nalkıran’a ait olduğu doğrulandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, cesedi göletten çıkararak otopsi için ambulansa teslim etti.

Yaylada çobanlık yapan ve ailesiyle birlikte inekleri otlatan Nazım Çelik (65), sabah saatlerinde gölette bir şey fark ettiğini belirterek, "Cenazeyi ilk ben gördüm. Yanına yaklaştıkça bunun bir insan olduğunu anladım. Benimle birlikte yaylada bulunan kızıma ve eşime söyledim. Kızım 112'yi aradı ve ekipler geldi" dedi.

Kaynak: İHA