Alya ve Nare’de Gören Dizi Biter Bitmez Arıyor! Diziler Takı Ticaretine Yön Veriyor, Talepler Patladı

Antalya’da imitasyon takı satışı yapan Özge Portakal, ‘Uzak Şehir’ dizisinde oyuncuların taktığı takıların müşteriler tarafından ilgiyle takip edildiğini belirtti ve ürün gamlarının diziler doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

'NARE KÜPESİ' SATILIYOR

Portakal, siparişlerin yoğunluğuna göre dizileri yakından izlemek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "İnsanlar dizilerde gördükleri takıları takmak ve kullanmak istiyor. Buna ciddi rağbet var. Şu anda en çok 'Uzak Şehir' dizisindeki oyuncuların taktıkları yöresel takılar rağbet görüyor. Dizide 'Nare' karakterinin taktığı küpeler daha önce 'Berivan kolyesi' olarak satılıyordu. Şimdi ise adı değişti ve 'Nare küpesi' adıyla satışa sunuluyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tercih edilen, geçmişten günümüze gelen takılar yeniden gündeme geldi. Artık modellerden ziyade, geleneksel takılar daha fazla ilgi görüyor" diye konuştu..

'ANKA KUŞLU KOLYE RAĞBET GÖRÜYOR'

Altın rengindeki takıların daha çok tercih edildiğini vurgulayan Portakal, Örneğin, Uzak Şehir dizisinde Alya'nın taktığı 'Madonna kolyesi' çok dikkat çekti. O hafta satışlarımızda en çok tercih edilen ürünlerden biri oldu. Aynı şekilde, şu sıralar yine 'Alya' karakterinin taktığı 'Anka kuşlu kolye' de oldukça rağbet görüyor. Dizi biter bitmez insanlar mesaj atmaya başlıyor, ‘Alya'nın kolyesi var mı', 'Narin'in taktığı küpe elinizde mevcut mu' diye sorular geliyor. Eğer elimizde hazırı varsa hemen satışa sunuyoruz, yoksa atölyede özel olarak ürettiriyoruz. Alya'nın taktığı kolye şu an 300 lira. Küpeler de yaklaşık 350 lira. Altın kemerlerimiz ise 1650 liradan satışta. Tabii bu fiyatlar işçiliğe, kullanılan taşlara ve tokanın büyüklüğüne göre değişiyor” ifadelerini kullandı.

Dizi dünyasında kullanılan takıların geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirten Portakal, “Bir başka örnek de 'İnci Taneleri' dizisinden. Başrol karakteri Dilber'in taktığı 'Kalpli kolye' ya da 'Balon kalpli kolye' olarak bilinen takı, o hafta çok satıldı. Hatta piyasaya 'Dilber kolyesi' adıyla sunuldu. Aslında bu kolyeler hep vardı ama bir oyuncu takınca, direkt onun adıyla anılmaya başlıyor. Piyasada da bu şekilde soruluyor. Dizide kullanılan ürünler genellikle gerçek altın olarak lanse ediliyor. Altını almak maliyetli olduğu için burada devreye biz giriyoruz” dedi.

Kaynak: DHA