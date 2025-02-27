Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu diziden ayrıldı.
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Kanal D'nin büyük ses getiren dizisi Uzak Şehir, final sahnesinde izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Son bölümde Mine karakterinin sarhoş olduğu bir halde Cihan'a öfkelendikten sonra ani bir şekilde sarılarak "Seni çok seviyorum" demesi ve bu anları Alya'nın duyması, dizideki heyecanı doruğa çıkardı. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken dizide üzen bir veda yaşandı.
ÜNLÜ OYUNCU DİZİYE VEDA ETTİ
Mardin'de geçen diziye Mahmut ağa karakteri ile katılan Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Mahmut Cevher son sahnesini çekerek ekibe veda etti. Dizide, Kaya Albora'nın vurduğu Sedat Nalhanoğlu'nun babası olarak hikayeye dahil olan Cevher, Albora ailesine karşı beslediği düşmanlıkla dikkat çekmişti.
Usta oyuncu diziye 17. bölümde veda ederken set ekibi duygusal anlar yaşadı. Son çekim günü sosyal medyada paylaşıldı. Ekip arkadaşlarının alkışlarıyla son sahnesini tamamlayan Mahmut Cevher, gözleri dolu bir şekilde ekibe teşekkür etti.