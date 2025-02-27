Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti

Kanal D'nin büyük ses getiren dizisi Uzak Şehir, final sahnesinde izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Son bölümde Mine karakterinin sarhoş olduğu bir halde Cihan'a öfkelendikten sonra ani bir şekilde sarılarak "Seni çok seviyorum" demesi ve bu anları Alya'nın duyması, dizideki heyecanı doruğa çıkardı. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken dizide üzen bir veda yaşandı.