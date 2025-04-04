Fenerbahçe'nin Efsane İsmi Volkan Demirel, Jose Mourinho'ya Ateş Püskürdü: İstifa Etmesi Lazım

Derbi sonrası Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar gündemdeki yerini korurken Fenerbahçe'nin efsanesinden flaş açıklamalar geldi. Volkan Demirel, Jose Mourinho'ı istifaya çağırarak, sürekli saha dışı şeylerle meşgul olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe'nin Efsane İsmi Volkan Demirel, Jose Mourinho'ya Ateş Püskürdü: İstifa Etmesi Lazım

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Maça Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar damga vurdu.

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında maç sonu tansiyon yükseldi. Mourinho, Buruk'un burnunu sıktı. Jose Mourinho daha sonra kırmızı kart gördü ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Takımın Galatasaray'a bir kez daha yenilmesinin ve maçta yaşananların ardından Mourinho, eleştirilerin hedefinde. Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, Mourinho'ya adeta ateş püskürdü.

Fenerbahçe'nin Efsane İsmi Volkan Demirel, Jose Mourinho'ya Ateş Püskürdü: İstifa Etmesi Lazım - Resim : 1

Demirel, Mourinho'nun sürekli saha dışı şeylerle meşgul olduğunu ifade etti.

Asist Analiz Youtube kanalında konuşan Volkan Demirel, "Benim fikrim Mourinho'nun istifa etmesi lazım. Eğer Mourinho isen 'ben yapamadım kardeşim' diyerek gitmesi lazım. Mourinho geldi bekliyoruz bir şeyler yapacak diye. Ne yapıyor? Ortamla ilgili konuşuyor, rakip takım hocasıyla ilgili konuşuyor, oyun hakkında bir şey söylemiyor" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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