Herkes Bu Olayı Konuşuyor! VAR Hakemi Bahis Oynarken Yakalandı

Futbolda bahis skandalı tüm hızıyla devam ederken, Bulgaristan Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşanan olay futbol dünyasını sarstı. Canlı yayında ekrana yansıyan görüntülerde, maçın VAR hakemlerinden birinin cep telefonuyla bahis sitesinde dolaştığı fark edildi.

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Herkes Bu Olayı Konuşuyor! VAR Hakemi Bahis Oynarken Yakalandı

Bulgaristan Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşanan olay futbol dünyasının gündemine oturdu. Canlı yayında ekrana yansıyan görüntülerde, maçın VAR hakemlerinden birinin cep telefonuyla bahis sitesinde gezindiği fark edildi.

İZLEYİCİLER FARK ETTİ

İzleyiciler tarafından fark edilen bu detay, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntülerde VAR odasında görev yapan bir hakemin, cep telefonuyla bahis sitesine girdiği görülüyor.

FEDERASYON HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Bulgaristan Futbol Federasyonu, konuyla ilgili acil bir soruşturma başlattığını duyurdu. Federasyon yetkilileri, maçta görev yapan VAR ekibi hakkında inceleme başlatarak olayın detaylarını araştıracaklarını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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