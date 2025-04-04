Mehmet Öz, ABD'de Medicare ve Medicaid Kurumlarının Başına Getirildi

Mehmet Öz, ABD’de yaşlılar ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst düzey kurum olan CMS’nin başına getirilen ilk Türk yetkili oldu. Kurum, 160 milyon Amerikalıyı kapsayan ve yıllık 1 trilyon dolardan fazla bütçeye sahip bir sağlık sigortası sisteminin işleyişini denetliyor.

MEDİCARE VE MEDİCAİD NEDİR?

Medicare, ABD’de 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik federal sağlık sigortası sistemini oluştururken; Medicaid, düşük gelirli bireyler için federal ve eyalet iş birliğiyle yürütülen sağlık programını ifade ediyor.

ZORLU BİR DÖNEMDE GÖREVE BAŞLADI

ABD medyası, Öz'ün CMS Direktörlüğüne atanmasının, Trump yönetiminde federal kurumların küçülmeye gittiği bir döneme denk geldiğine dikkat çekti. Bu çerçevede, CMS bünyesinde yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılmasının gündemde olduğu belirtildi. Yeni dönemde sağlık harcamalarında tasarruf hedefleniyor.

'HERKES İÇİN UYGULANABİLİR OLMALI'

Senato Finans Komitesi tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen oturumda konuşan Öz, sağlık sigortası programlarının sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yapmış, “Hastaların, hem bugün hem de gelecekte sağlık sorunları yaşadıklarında güvende olmalarını istiyorum. Medicaid’in korunmasının yolu, programın her düzeyde uygulanabilir olmasını sağlamaktan geçiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce 10 Emmy Ödülü kazanan bir televizyon programcısı ve tanınmış bir kalp cerrahı olarak öne çıkan Öz, CMS’in yeni dönem hedeflerinin, Amerikalıların yaşam süresini ve kalitesini artırmak olacağını belirtti.

Kaynak: AA