Kazandığı Maçta Olay Çıkmıştı... Bir Takım Daha PFDK'ya Sevk Edildi
Elazığspor, 68 Aksarayspor karşılaşması sırasında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta erteleme maçında Motolux 68 Aksarayspor’u 3-1 mağlup eden Elazığspor, maçta yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Hukuk Müşavirliğince 3 Nisan 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevk raporunda, "Çimentaş Elazığspor Kulübünün 2 Nisan 2025 tarihinde oynanan Çİmentaş Elazığspor Motolux 68 Aksarayspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA