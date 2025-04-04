PFDK'dan Beşiktaş'a Ceza Yağmuru! Serdar Adalı’ya 45 Gün, Semih Kılıçsoy’a 2 Maç Men
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a ceza yağdırdı. PFDK, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Galatasaray maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy'a ise iki maç men cezası verildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Adalı'nın futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 3 milyon 2 bin lira, Bellona Kayserispor'a 945 bin lira, Galatasaray'a 828 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy'un rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezasına çaptırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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