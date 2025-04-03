Görüntüler Gündem Olmuştu... Fenerbahçe'den Okan Buruk Açıklaması!

Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Galatasaray Fenerbahçe’yi 2-1 yenmişti. Tansiyonu yüksek geçen maçta Fenerbahçe’de yedek kulübesindeki Mert Hakan ve Salvatore Foti, Galatasaray’da Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz kırmızı kart görmüştü. Son düdüğün ardından Mourinho, Buruk’un burnunu sıkmıştı. Buruk ise acıyla yere yığılmıştı.

Fenerbahçe'den Teknik Direktör Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlarla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

'KURŞUN YEMİŞ REFLEKSİ İLE...'

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır. Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta “kurşun yemiş” refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur. Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır. Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."

Kaynak: Haber Merkezi