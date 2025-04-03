Sivasspor'dan Nikolic Açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un kalecisi Djordje Nikolic'in sol dizinde "iç menisküs yırtığı" tespit edildiği açıklandı.

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Sivasspor'dan Nikolic Açıklaması

Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada Nikolic'in, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlandığı bildirildi.

Futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verilen açıklamada, "Yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından oyuncumuzun sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına sporcumuzun ameliyat olması planlanmaktadır. Djordje Nikolic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Sivasspor Süper Lig
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