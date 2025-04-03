Türkiye Dünya Sıralamasında Bir Sıra Yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi. Arjantin'in zirvedeki yeri ise değişmedi.

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Türkiye Dünya Sıralamasında Bir Sıra Yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) nisan ayı sıralamasını yayımladı. Play-off'larda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Türkiye, 14,23 puan kazanarak bir basamak daha yükseldi.

Elemelerde Uruguay'ı 1-0 ve Brezilya'yı 4-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin'in zirvedeki yeri değişmedi.

İspanya'nın Fransa'yı geçerek ikinciliğe yerleştiği listede Hollanda ise Portekiz'i geride bıraktı ve 6. sıraya yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA

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