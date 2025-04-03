Kadınlar Kupa Voley'de Heyecan İzmir'de Yaşanacak

Kadınlar Kupa Voley'de dörtlü final heyecanı İzmir'de yaşanacak. Yarın başlayacak organizasyonda saat 15.00'te Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları, 18.30'da ise Eczacıbaşı Dynavit -VakıfBank karşı karşıya gelecek.

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Kadınlar Kupa Voley'de Heyecan İzmir'de Yaşanacak

Kadınlarda Kupa Voley dörtlü finali yarın İzmir’de başlayacak. Halkapınar Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde saat 15.00'te Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları, 18.30'da ise Eczacıbaşı Dynavit -VakıfBank maçları oynanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatlarının ise 500, 750 ve 1000 TL'den satışa sunulduğu bildirildi.

Kupa Voley'de şampiyon olacak takım önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Karşılaşmalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

Kaynak: DHA

Etiketler
Voleybol Fenerbahçe Eczacıbaşı VakıfBank
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