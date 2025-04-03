Gaziantep FK, Göztepe Maçının Hazırlıklarına Devam Etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Göztepe Maçının Hazırlıklarına Devam Etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA

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