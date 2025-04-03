Sivasspor'dan Sakatlık Açıklaması

Süper Lig ekibi Sivasspor kalecisi Nikolic’in sakatlandığını duyurdu. Başarılı kalecinin ameliyat olacağı bildirildi.

Sivasspor'dan Sakatlık Açıklaması

Süper Lig ekibi Sivasspor, kalecisi Djordje Nikolic’in sakatlığına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nikolic'in sol dizinde "iç menisküs yırtığı" tespit edildiği bildirildi.

Futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından oyuncumuzun sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına sporcumuzun ameliyat olması planlanmaktadır. Djordje Nikolic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

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