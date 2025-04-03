Galatasaray, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Antreman iki grup halinde 6’ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 7 Nisan Pazartesi saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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