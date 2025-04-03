Galatasaray, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Antreman iki grup halinde 6’ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 7 Nisan Pazartesi saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.