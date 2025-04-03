Mourinho'nun Okan Buruk'a Yaptığı Hareket Dünyayı Salladı: Aklını Kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesindeki dev Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maç içinde ve maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Çok sayıda kırmızı kartın çıktığı maçı, Galatasaray 2-1’lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırırken, maç sonunda Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı hareket maçın önüne geçti.

MORUİNHO'NUN HAREKETİ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından Mourinho ve Buruk karşı karşıya gelirken, Moruinho’nun Buruk’un yüzüne müdahale ederek burnunu sıkmasının ardından Buruk yere düşerken, Mourinho ise bu hareketinin ardından kırmızı kar gördü.

Portekizli teknik direktör, maç sonundaki basın toplantısında katılmazken, yaptığı hareket dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

‘TİTO VİLANOVA’YA YAPTIĞINI HATIRLADI’

İspanyol gazete Relevo, derbinin ateşli ve olaylı geçtiğini belirterek en kötüsünün ise maç sonunda yaşandığını belirterek, Mourinho’nun İspanya’da daha önce Barcelona teknik direktörü Tito Vilanova’ya yaptığı hareketi hatırladığını ve rakip teknik direktörün burnunu sıktığını yazdı.

Bir başka İspanya gazetesi Marca’da maçın tartışmalarla dolu geçtiğini ifade ederek, Mourinho’nun 2011’de yaptığı hareketi yenden simüle ettiğini ve Okan Buruk’un burnuna saldırdığını belirtti.

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN de Morinho’nun hareketini haberleştirerek bunu ilk kez yapmadığına dikkat çekti. Mourinho’nun garip bir hareket yaptığını belirten ESPN, Mourinho’nun hareketinden sonra Okan Buruk’un yere düştüğü detayına da haberinde yer verdi.

‘MUTLU OLMADIĞINI BELLİ ETTİ’

İngiliz Daily Mail de Portekizli teknik direktörün yaptığı hareketle derbi sonucundan mutlu olmadığını kesinlikle belli ettiğini ifade ederek, Mourino’nun hareketinden sonra iki takım futbolcularının bölgeye hücum ettiğini belirtti.

‘ÇİRKİN ANLAR’

Goal gazetesi ise, Osimhen’in attığı gollerle takımını galibiyete götürdüğünü not düşerek, yaşanan olayları için “Maç sonrası çirkin anlar” ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

‘CEZA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA’

Mirror gazetesi de Moruinho’nun sinirli hareketi sonrasında uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

‘AKLINI KAYBETTİ’

Portekiz’in spor gazetelerinden O Jogo, Mourinho’nun 2-1’lik yenilgi sonrası aklını kaybederek, rakip teknik direktörün burnunu sıktığını haberleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi