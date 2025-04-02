Maç Sonu Şoke Eden Hareket! Jose Mourinho, Okan Buruk'un Burnunu Sıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Osimhen'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Tansiyonu yüksek geçen maçın ardından şoke eden bir olay daha yaşandı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un orta sahaya geldiği anda Jose Mourinho polislerin arasından sıyrıldı ve Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu. Mourinho, meslektaşının burnunu sıkarken, Okan Buruk bu müdahale sonrası yerde kaldı. Okan Buruk yerdeyken Fernando Muslera koşarak olay bölgesine geldi. Olay sırasında İrfan Can Kahveci de bulunurken, yaşananları izledi ve Okan Buruk yerdeyken başında bekledi. Bu hareketi gözden kaçmayan Mourinho'nun maç sonunda kırmızı kart gördüğü rapor edildi.

GALATASARAY'DAN 'SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ' PAYLAŞIMI

Galatasaray Kulübü, olayın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Okan Buruk'un yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Galatasaray paylaşımına, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz" notunu düştü.

OKAN BURUK'TAN 'MOURINHO' AÇIKLAMASI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Benim aramda bir şey olmadı. Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu, ben devam ederken arkadan eliyle burnumu sıktı. Hafif bir çizik oldu. Güzel, şık bir şey değil. Hep oyunun içinde kalmak istiyoruz. Çok da bu konuda abartmayacağım. Maçtan önce de sonra da elimizi sıkmamız gerekiyordu. Onu yaşayamadık. Çok önemli değil, çok abartmayacağım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi