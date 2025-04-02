Olaylı Derbide Kazanan Galatasaray! Sarı Kırmızılılar Yarı Finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, bugün Fenerbahçe'ye Ülker Stadı'nda konuk oldu. Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın 84. dakikasında tansiyon yükseldi. Victor Osimhen ile Mert Müldür arasında çıkan tartışmaya diğer futbolcular da dahil olunca ortalık bir anda karıştı. Bu olaydan birkaç dakika sonra ise yedek kulübeleri arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgalar nedeniyle güvenlik güçleri sahaya girdi.

4 KIRMIZI KART

Kavga sonrası maç uzun bir süre durdu. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş ve bir yardımcı teknik direktör kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE 1-2 GALATASARAY

45' GOL | Szymanski, Fenerbahçe'nin golünü kaydetti.

26' GOL | Galatasaray, 26. dakikada VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı. Osimhen penaltıyı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

10' GOL | Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in golüyle öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi