Hatayspor, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Hatayspor, evinde ağırlayacağı Eyüpspor hazırlarına devam etti. Hatayspor, devamında akşam antrenman yapacak.

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Hatayspor, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında sahasında ağırlayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlılar, Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yaptığı antrenmanda 4’e 2 top kapma ve pas drili çalışmaları gerçekleştirdi. Hatayspor, pazar günü oynanacak maç öncesinde hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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Kaynak: DHA

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