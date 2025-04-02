Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır

Beşiktaş ile Göztepe Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın (3 Nisan) saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşacak.

Kupada Erken Final! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte Dev Derbinin ŞifreleriKupada Erken Final! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte Dev Derbinin ŞifreleriSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Beşiktaş Göztepe
Son Güncelleme:
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Beşiktaş'ta Şoke Eden Sakatlık Beşiktaş'ta Şoke Eden Sakatlık
Kupada Erken Final! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte Dev Derbinin Şifreleri Kupada Erken Final! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte Dev Derbinin Şifreleri
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
ÇOK OKUNANLAR
SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi
Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti
Servet Yarışı Kızıştı, Milyarderler Rekor Kırdı! Dünyanın En Zenginleri Listesine Türkiye'den 35 Kişi Girdi Dünyanın En Zenginleri Listesinde Türkiye'den 35 Sürpriz İsim
Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor
Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek! Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek!