Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır
Beşiktaş ile Göztepe Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın (3 Nisan) saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA
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