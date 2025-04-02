Beşiktaş'ta Şoke Eden Sakatlık

Beşiktaş'ta Elan Ricardo'nun sağ arka uyluk adalesinde gerilme tespit edildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Şoke Eden Sakatlık

Beşiktaş genç yıldızının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo’nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır” denildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Beşiktaş Sakatlık
Son Güncelleme:
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Dev Derbinin VAR Hakemi Belli Oldu Dev Derbinin VAR Hakemi Belli Oldu
Kupada Erken Final! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte Dev Derbinin Şifreleri Kupada Erken Final! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte Dev Derbinin Şifreleri
ÇOK OKUNANLAR
SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi
Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti
Servet Yarışı Kızıştı, Milyarderler Rekor Kırdı! Dünyanın En Zenginleri Listesine Türkiye'den 35 Kişi Girdi Dünyanın En Zenginleri Listesinde Türkiye'den 35 Sürpriz İsim
Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor
Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek! Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek!