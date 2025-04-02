Beşiktaş'ta Şoke Eden Sakatlık

Beşiktaş genç yıldızının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo’nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır” denildi.

Kaynak: DHA