Kupada Erken Final! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte Dev Derbinin Şifreleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. Karşılaşma bu akşam 20.45’te Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Dev derbide düdük çalacak isim ise Cihan Aydın olacak.

İki takım bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

MOURINHO DERBİLERDE BAŞARISIZ

Fenerbahçe'nin bu sezon derbi maçlarda yüzü gülmedi. Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertlilerde henüz derbi galibiyeti bulunmayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı kazanarak ilk zaferini yaşamak istiyor.

SAKATLAR DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıkları iyileşen Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Özellikle 2 maçtır forma giyemeyen Fred'in iyileşmesi ve takımla çalışması Portekizli teknik adamın elini orta alanda güçlendirdi. Mourinho'nun savunma ve forvet hattındaki tercihleri merak edilirken Galatasaray derbisine şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

İrfan Can Eğribayat, Mert - Skriniar - Yusuf (Dziku), Oğuz - Amrabat - Fred - Szymanski - Kostic , Talisca (Dzeko) - En Nesyri

Süper Lig’deki ilk mağlubiyetini Beşiktaş’a karşı alan Galatasaray ise, dört günlük aranın ardından Fenerbahçe’yi deplasmanda eleyerek moral bulmak istiyor.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere tamamlandı.

GALATASARAY TAM KADRO SAHADA OLACAK

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek. Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise son antrenmanda belli olacak.

Teknik Direktör Okan Buruk’un Beşiktaş derbisinde yedek soyundurduğu Kaan Ayhan ve Mertens'i Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de oynatacağı ve Morata'yı yedek bırakacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i şöyle: Muslera, Kaan Ayhan - Sanchez - Abdulkerim - Eren, Toreira - Lemina - Mertens, Yunus - Barış - Osimhen

Kaynak: DHA