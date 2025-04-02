Arda Güler Real Madrid'i İpten Aldı

Real Madrid'in Kral Kupası'nda Real Sociedad'ı elediği karşılaşmada Arda Güler galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Arda'nın Rudiger'e açtığı orta gündem oldu.

Arda Güler Real Madrid'i İpten Aldı

İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid, uzatmalara giden maçta Real Sociedad’ı eledi. Karşılaşmanın son bölümünde oyuna giren Arda Güler, maçın kaderini değiştiren isimlerden biri oldu.

Arda Güler Real Madrid'i İpten Aldı - Resim : 1

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Real Madrid, İlk karşılaşmada deplasmanda Real Sociedad’ı 1-0 yenerken, evindeki rövanş maçının normal süresini 4-3 geride tamamladı. Uzatmalara giden maçta 105’inci dakikada oyuna giren Arda Güler, 115'inci dakikada Antonio Rüdiger’in golüne asist yaptı. 4-4’e gelen maçta Real Madrid adını finale yazdıran taraf oldu.

Normal süresi 4-3 biten karşılaşma uzatmalara giderken, Arda Güler oyuna 105. Dakikada Rodrygo’nun yerine girdi. Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Antonio Rüdiger'in 115. dakikada attığı kafa golü Real Madrid’in kaderini belirledi.

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Kaynak: DHA

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