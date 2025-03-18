Arda Güler'i Bekleyen Fırsat: Ancelotti'ye Ne Mesaj Verecek?

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Milli yıldızın A Milli Takım ile göstereceği performansla Ancelotti''nin gözüne girmeye çalışacağı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Arda Güler'i Bekleyen Fırsat: Ancelotti'ye Ne Mesaj Verecek?

Büyük umutlarla La Liga’nın Real Madrid ekibine transfer olan ancak istediği süreleri bir türlü bulamayan Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yıldız oyuncunun A Milli Takım ile göstereceği performansla Real Madrid teknik direktörü Ancelotti’ye bir mesaj vereceği öne sürüldü.

Arda Güler'i Bekleyen Fırsat: Ancelotti'ye Ne Mesaj Verecek? - Resim : 1

İspanyol Mundo Deportivo’da yer alan habere göre, Real Madrid’de kadroya girmekte güçlük çeken isimler Arda Güler ve Endrick’in ülke takımlarında gösterecekleri performansla Ancelotti’nin gözüne girmeye çalışacağı bildirildi.

Haberde Arda Güler’in Macaristan karşısında ilk 11’de başlamasının beklendiğine dikkat çekildi.

Arda bu sezon forma giydiği 30 maçta 3 gol atarken 5 de asist yaptı.

Arda Güler Sinirden Deliye Döndü, Yeşil Sahayı Karıştıran KaosArda Güler Sinirden Deliye Döndü, Yeşil Sahayı Karıştıran KaosSpor
Ancelotti'den Arda Güler Açıklaması: Neden Oynamıyor?Ancelotti'den Arda Güler Açıklaması: Neden Oynamıyor?Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Real Madrid Arda Güler A Milli Takım
Son Güncelleme:
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
A Milli Takım, Macaristan Maçı Hazırlıklarına Başladı A Milli Takım, Macaristan Maçı Hazırlıklarına Başladı
Süper Lig'de 28. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı Süper Lig'de 28. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak, Türkiye'de Bir İlk Olacak Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz