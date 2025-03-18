Arda Güler'i Bekleyen Fırsat: Ancelotti'ye Ne Mesaj Verecek?

Büyük umutlarla La Liga’nın Real Madrid ekibine transfer olan ancak istediği süreleri bir türlü bulamayan Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yıldız oyuncunun A Milli Takım ile göstereceği performansla Real Madrid teknik direktörü Ancelotti’ye bir mesaj vereceği öne sürüldü.

İspanyol Mundo Deportivo’da yer alan habere göre, Real Madrid’de kadroya girmekte güçlük çeken isimler Arda Güler ve Endrick’in ülke takımlarında gösterecekleri performansla Ancelotti’nin gözüne girmeye çalışacağı bildirildi.

Haberde Arda Güler’in Macaristan karşısında ilk 11’de başlamasının beklendiğine dikkat çekildi.

Arda bu sezon forma giydiği 30 maçta 3 gol atarken 5 de asist yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi