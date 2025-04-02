Abdullah Avcı İçin Bomba İddia, Sahalara Geri Dönüyor

Trabzonspor’dan ayrılmasının ardından uzun süredir herhangi bir takımla anlaşmayan Abdullah Avcı’nın yeniden sahalara döneceği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde adı Azerbaycan’ın Neftçi Bakü ekibiyle de adı anılan Avcı’nın Suudi Arabistan ekiplerinden biriyle anlaşabileceği iddia edildi.

Kulis bilgilerine göre, Avcı’nın Suudi Arabistan’dan bir takımla görüşmelerde bulunduğu ve kısa sürede sahalara dönebileceği öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi