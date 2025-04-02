Abdullah Avcı İçin Bomba İddia, Sahalara Geri Dönüyor

Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından hiçbir takımla anlaşmayan Abdullah Avcı'nın Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Abdullah Avcı İçin Bomba İddia, Sahalara Geri Dönüyor

Trabzonspor’dan ayrılmasının ardından uzun süredir herhangi bir takımla anlaşmayan Abdullah Avcı’nın yeniden sahalara döneceği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde adı Azerbaycan’ın Neftçi Bakü ekibiyle de adı anılan Avcı’nın Suudi Arabistan ekiplerinden biriyle anlaşabileceği iddia edildi.

Kulis bilgilerine göre, Avcı’nın Suudi Arabistan’dan bir takımla görüşmelerde bulunduğu ve kısa sürede sahalara dönebileceği öne sürüldü.

Abdullah Avcı Manchester City'nin Yolunu TuttuAbdullah Avcı Manchester City'nin Yolunu TuttuSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Abdullah Avcı Trabzonspor Suudi Arabistan
Son Güncelleme:
Pelicans'da İki Yıldız Sezonu Kapattı Pelicans'da İki Yıldız Sezonu Kapattı
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Çok Sert Açıklama! Galatasaray'a Şoke Eden Suçlama Acun Ilıcalı'dan Çok Sert Açıklama! Galatasaray'a Şoke Eden Suçlama
Türkiye Kupası'nda Derbi Heyecanı: Fenerbahçe Galatasaray'ı Konuk Edecek Türkiye Kupası'nda Derbi Heyecanı
Süper Lig'de 29. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı Süper Lig'de Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
ÇOK OKUNANLAR
SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi
Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti
Servet Yarışı Kızıştı, Milyarderler Rekor Kırdı! Dünyanın En Zenginleri Listesine Türkiye'den 35 Kişi Girdi Dünyanın En Zenginleri Listesinde Türkiye'den 35 Sürpriz İsim
Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek! Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek!
Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti