Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Çok Sert Açıklama! Galatasaray'a Şoke Eden Suçlama

Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk edeceği maç öncesinde nefesler tutuldu. Sarı-lacivertli ekibin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray’a yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, “Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemdeki yükselen performansları, takımdaki sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki çok heyecanlıyız. En önemli mesajımız da taraftarlarımıza. Taraftarlarımız tam anlamıyla yaklaşık iki aydır 12. adam oldular. Sağ olsunlar, onların performansı da takımla beraber çok yükseldi. Son dönemde Kadıköy'deki maçlarda onların 12. adam olduğunu hep hissettik. Bu maçta da bunu bekliyoruz” dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına da yanıt veren Ilıcalı, “Yabancı hakem istiyoruz demiştik ve diyoruz da Hep yabancı hakem istiyoruz, dedik. Dün İbrahim Hatipoğlu çok enteresan ve skandal bir açıklama yaptı. Hafıza kaybı desen çok kolay değil. Bilgi eksikliği desen böyle şeyler çok olmaz” ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu’nun “Bizim iç saha maçımızda avantajımız vardı” ifadelerine dikkat çeken Ilıcalı, “Bir Galatasaraylı yönetici çıkıp, ‘İç sahada yerli hakemler konusunda avantajımız vardı' derse bizi doğrulamış olmuyor mu? Evet, biz de onu diyoruz. İç sahada sizin avantajınız vardı. Biz kendimiz için ne diyoruz. Bizim kendi iç saha maçımızda da ‘yabancı hakem verin' diyoruz. Kısacası ben şimdi tek tek anlatırsam daha iyi anlaşılıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü iç saha maçı için; ‘Bize yabancı hakem verin. Biz adalet istiyoruz' diyor. Ayrıcalık isteyen Galatasaray, üzülerek söylüyorum ki bu ispatı. ‘İç saha maçında yerli hakem vardı, baskı yapıldı ve bu yabancı hakeme çevrildi' diyor. Bu artık bir konunun ispatı. İlerde de çok gündeme getireceğim çünkü skandal bir açıklama. Siz iç saha maçında yerli hakem avantajımız var dediğiniz dakika itibarıyla hakemler üzerinde baskı oluşturduğunuzu itiraf ediyorsunuz ve bunu avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Artık bunun başka bir açıklaması yok. Çıksınlar başka bir şey desinler ben de bundan sonra güleyim" dedi.

Ilıcalı, Galatasaray cephesinin hakem üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını öne sürdüğü açıklamasında, "Galatasaray nicki ile toplantıya katılan hakem, maçın hakemi. Biz böyle bir şeyi tercih etmiş olabilir miyiz? Hayır. Biz istemiş olabilir miyiz? Hayır. Bu hakemi de istemediler. Şampiyonlar Ligi yöneten hakem gelmişti, büyük itirazlar. Ortalığı birbirine kattılar, tamam. Şimdi yerli hakem geliyor, bunu da istemiyorlar. Niyeymiş, Galatasaray nicki ile katılmış, ‘vay efendim kafası karışırsa'? Buradaki konu şu olabilir mi? Acaba hakem üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor olabilir misiniz? Daha önce itiraz etmediğiniz bir konuda itiraz ederek hakemin kafasını karıştırmaya çalışıyor, olabilir misiniz? Zaten Galatasaraylı olması çok muhtemel bu hakem kardeşimize ‘Bak sakın, Fenerbahçe lehine bir davranışta bulunma' diye aba altından sopa gösteriyor olabilir misiniz" dedi.

Kaynak: İHA