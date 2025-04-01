Türkiye Kupası'nda Derbi Heyecanı: Fenerbahçe Galatasaray'ı Konuk Edecek

Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek. Dev derbi adeta erken finale sahne olacak. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaptıran sarı-kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

Yarın oynanacak müsabakayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

TARAFLAR TAM KADRO SAHADA OLACAK

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek.

Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise bugünkü antrenmanda belli olacak.

FENERBAHÇE BU SEZON DERBİ KAZANAMADI

Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.

Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez derbi maçta boy gösterecek.

ASLAN'IN İLK MAĞLUBİYETİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ulusal organizasyonlarda sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Galatasaray, ülke çapında düzenlenen 3 futbol organizasyonunda bu sezon 32 maça çıktı. "Cimbom" Süper Lig'deki 28 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşarken, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik, Turkcell Süper Kupa'daki tek maçta ise mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Süper Kupa'daki birer mağlubiyeti Beşiktaş karşısında yaşadı.

BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

GALATASARAY FORMDA DEĞİL

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 23. haftasında rakibi Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen kazandığı müsabakayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası maçı oynadı.

"Cimbom" dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

SARI-KIRMIZILILAR 4 GÜN ARAYLA İKİNCİ DERBİSİNE ÇIKACAK

Galatasaray, yarınki müsabakayla 4 gün arayla ikinci derbisine çıkacak.

Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, derbiden 2-1 mağlup ayrıldı. Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşayan Galatasaray, dört gün aradan sonra bu kez Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, kupada tur atlayarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmaya çalışacak.

Galatasaray, Kadıköy'de alacağı iyi sonuçla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluk hedefinde ilerlediği Süper Lig'deki yarışta psikolojik avantajı ele geçirmek istiyor.

Fenerbahçe derbisinden sonra 30. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, 31. haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla mücadelesine devam edecek.

403. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

GALATASARAY'IN KUPADAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.

Kaynak: AA