Süper Lig'de 29. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından yayınladı.

Son Güncelleme:
Süper Lig'de 29. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Bodrum FK-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe maçından konuşma anları yer aldı.

Beşiktaş-Galatasaray maçında Frankowski'nin kırmızı kartındaki konuşmalar kayıtlara şu şekilde yansıdı:

VAR: Sahada potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.
Yasin Kol: Okey.
VAR: Ekrana git monitörü göster. Ekrana git.
Yasin Kol: Abi ses gelmiyor.
VAR: Faul açık fakat bu DOGSO. Yani ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru koşabilir. Top kontrol altında.
Yasin Kol: Oynat, oynat.
Yasin Kol: Benim kararım direkt serbest vuruş ve kırmızı kart.
VAR: Bu nedenle kırmızı kart olmalı evet. Kesinlikle evet tamam.

Süper Lig'de 29. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı - Resim : 1

Bodrum FK - Fenerbahçe maçında Talisca'nın penaltı pozisyonu kayıtlara şöyle yansıdı:

VAR: Sana sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum. Elle oynama.
Hakem: Ekranın önündeyim.
VAR: Bu dokunma anı, elin hareketine bak.
Hakem: Tamam, elle oynamayı görebiliyorum. El doğal olmayan pozisyonda. Başka açın var mı?
Hakem: Penaltı veriyorum, kart yok.
VAR: Evet, katılıyorum.

Süper Lig'de 29. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı - Resim : 2

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Bodrum FK - Fenerbahçe mücadelesinin 27. dakikasında ev sahibi atağı sonrası hakem Atilla Karaoğlan, ‘potansiyel penaltı için inceleme’ önerisi aldı. Kale önüne yapılan ortada Talisca’nın elle oynadığını belirleyen Karaoğlan, sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

- Trabzonspor - Göztepe karşılaşmasının 28. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında Visca ile Ogün Bayrak arasındaki ikili mücadele sonrası hakem Ali Şansalan, bordo-mavililer lehine faul çaldı. VAR’dan uyarı alarak kenara gelen ve pozisyonu izleyen Şansalan, Visca’nın Ogün’e faul yaptığı gerekçesiyle sahaya dönerek konuk ekip lehine penaltı verdi.

- Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 33. dakikasında Emirhan’ın savunma arkasına attığı pası kontrol eden Muçi, Frankowski’nin mücadelesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Frankowski’ye sarı kart verirken, Beşiktaş lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR’dan Yasin Kol’a, ‘potansiyel bariz gol şansından dolayı sahada inceleme’ önerildi. Hakem Kol, Pozisyonu izlemek için kenara gelirken, VAR hakemi, "Faul açık, fakat ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru koşabilir. Top kontrol altında" açıklamasında bulundu. Yasin Kol ise, "Benim kararım direkt serbest vuruş, kırmızı kart" yorumunu yaptı. Sahaya dönen Kol, Frankowski’nin yanına giderek sarı kartı iptal etti ve direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

- Derbinin 90+4. dakikasında savunmadan topla çıkan Davinson Sanchez rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Yasin Kol faul çaldı. VAR’dan ‘Şiddet içeren hareket nedeniyle potansiyel kırmızı kart’ önerisi alan Kol, monitöre gelerek pozisyonu izledi. VAR hakeminin, "Temas noktası baldırına taban. Topla oynama şansı olmadığını görebilirsin’ açıklamasının ardından Yasin Kol, sahaya dönerek Semih Kılıçsoy’a kırmızı kart gösterdi.

Türkiye Kupası'nda Derbi Heyecanı: Fenerbahçe Galatasaray'ı Konuk EdecekTürkiye Kupası'nda Derbi Heyecanı: Fenerbahçe Galatasaray'ı Konuk EdecekSpor

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Öncesinde Hazırlıklara Tam Gaz Devam EdiyorFenerbahçe, Galatasaray Derbisi Öncesinde Hazırlıklara Tam Gaz Devam EdiyorSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
TFF Galatasaray Beşiktaş Hakem
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Çok Sert Açıklama! Galatasaray'a Şoke Eden Suçlama Acun Ilıcalı'dan Çok Sert Açıklama! Galatasaray'a Şoke Eden Suçlama
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Türkiye Kupası'nda Derbi Heyecanı: Fenerbahçe Galatasaray'ı Konuk Edecek Türkiye Kupası'nda Derbi Heyecanı
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu
O Bölgede Oturanlar Yaşadı! Bakanlık Duyurdu: Hibe Desteği ve Geri Ödemesiz Kredi Verilecek O Bölgede Oturanlar Yaşadı! Bakanlık Duyurdu: Hibe Desteği ve Geri Ödemesiz Kredi Verilecek
Ünlü Markanın Yumurtalarında Çamaşır Suyu Tespit Edildi! Raflardan Acil Toplatılıyor Ünlü Markanın Yumurtalarında Çamaşır Suyu Tespit Edildi! Raflardan Acil Toplatılıyor
İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek